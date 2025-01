Ballo-Touré-Milan, la rescissione un finale coerente col suo percorso in rossonero

Nella giornata odierna si è chiuso il rapporto tra Milan e Fodé Ballo-Touré, con il calciatore arrivato in Italia dal Monaco durante l'estate del 2021 per circa 5,4 milioni di euro. Una storia durata quindi tre anni e mezzo, in cui c'è stato anche un prestito al Fulham durante la stagione 2023/24. Il francosenegalese, arrivato per essere una valida alternativa a Theo Hernandez, è rimasto un po' vittima del suo ruolo, oltre che delle sue qualità non eccelse.

Giocare poco e ogni tanto è difficile, figuriamoci farlo in Serie A ed al Milan. Ballo-Touré non è mai andato oltre la sufficienza con le sue prestazioni: l'unico momento degno di nota è il gol nel finale di Empoli-Milan, stagione 22/23, quando riporta i rossoneri in vantaggio dopo il pareggio di qualche secondo prima dei padroni di casa su punizione.

Dopo la parentesi in Inghilterra il terzino è ritornato a Milano ed è stato messo fuori dal progetto tecnico di Fonseca: qualche apparizione sporadica col Milan Futuro di Bonera, anche un'espulsione, in Serie C e poi di nuovo nel dimenticatoio. Fino alla rescissione consensuale di oggi; non una storia a lieto fine.