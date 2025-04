Balzaretti sul mercato del Milan: "Sere un grande difensore e migliorare le alternative ai titolari"

vedi letture

Intervenuto a DAZN, Federico Balzaretti, ex giocatore, ha rilasciato queste parole sul Milan: "Il Milan è una squadra può battere chiunque, quello che è mancata quest'anno è la qualità. E' una squadra di grande talento, ma in questa stagione non ha avuto la giusta continuità. Negli partite secche è una squadra che può battere chiunque perchè ha valori altissimi.

Vincere può aiutare il Milan ad avere la consapevolezza necessaria per ripartire dalla prossima stagione per puntare ai massimi obiettivi. Cosa serve sul mercato per essere competitivi per lo scudetto nella prossima stagione? Serve una grande difensore centrale e migliorare non tanto nei titolari, ma nelle seconde scelte".