Barbano: "Il Milan nel finale ha messo alle corde la Juventus"

Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport, ha analizzato sulle pagine del giornale romano la partita fra Juventus e Milan di ieri sera. Babrano ha scritto: “La Juve, che il Milan riacciuffa e mette alle corde nel finale, non è una squadra che può vincere il campionato. Non puoi vincere il campionato con un centrocampo che continua a essere un’incompiuta, in cui manca un leader e in cui sei costretto a far giocare l’intera gara a modesti rincalzi come Rabiot. Non puoi vincere se, anziché consolidare il vantaggio, ti fai raggiungere da un Milan sempre all’attacco ma evanescente, stremato dalla trasferta di Liverpool. Nei bianconeri chi avanza sulla trequarti comunica all’avversario la sensazione di non sapere mai bene che cosa fare”.