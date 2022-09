Barcellona, Jordi Cruyff: "Il 99% delle persone non capisce il fair play finanziario spagnolo"

MilanNews.it

Jordi Cruyff, capo dell'area sportiva del Barcellona, ha rilasciato un'intervista al giornalista Guillem Balagué in vista del Cruyff Legacy Summit, riportata dal Mundo Deportivo: “Il Barcellona ha una calamita, è bello. Si può vedere l'orgoglio negli occhi dei giocatori quando hanno l'opportunità di firmare per il Barcellona e questo ha aiutato molto a competere con club con budget più grandi e stipendi migliori. Volevano firmare per il Barcellona e siamo molto grati a questi giocatori perché, credetemi, avevano offerte migliori delle nostre. Anche così, hanno scelto di seguire il loro sogno di entrare a far parte della storia”.

Il dirigente poi si sofferma sul tema del mercato e i tanti soldi spesi per gli acquisti: “Ho notato che il 99% delle persone non capisce il fair play finanziario spagnolo, come mettere insieme quel puzzle. È qualcosa che non capirai in un'ora, è più complesso e complicato. Anche quando hai soldi, non puoi spenderli. Le notizie che sono emerse su di noi non sono sempre state scritte accuratamente e capisco che la gente le ascolti e pensi che quello che ha fatto il Barcellona potrebbe non essere elegante”.