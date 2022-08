Barcellona, Laporta assicura: "I nuovi acquisti verranno tutti iscritti in lista"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Barcellona al momento non può iscrivere in lista Liga i cinque nuovi acquisti arrivati in estate, oltre ad Ousmane Dembele e Sergi Roberto, che hanno rinnovato il proprio contratto. Ma il presidente dei blaugrana Joan Laporta non è preoccupato per la situazione, e in mattinata in un incontro con alcuni rappresentanti del club ha rassicurato tutti: "I nuovi acquisti potranno essere tutti iscritti in lista", ha spiegato il presidente, che dovrà però ora azionare anche la quarta leva salva-bilancio per poter iniziare l'iscrizione burocratica di Kessie, Lewandowski e compagni.