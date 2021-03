Barcellona sceglie nuovo presidente, anche Messi alle urne

(ANSA) - BARCELLONA, 07 MAR - Manca meno di un'ora alla fine delle elezioni per designare il nuovo presidente del Barcellona. I candidati sono tre: Joan Laporta, Victor Font e Toni Freixa. Le urne chiuderanno alle 21, e il risultato dovrebbe essere reso noto intorno alle 23.30. Nonostante le difficoltà alle uscite e agli spostamenti provocate dalla pandemia e le relative restrizioni, 32.961 persone hanno finora votato in presenza. Tra loro anche Lionel Messi, accompagnato da uno dei figli, Busquets, Jordi Alba, Sergi Roberto e Riqui Puig, tutti giocatori della prima squadra 'blaugrana'. Poi anche campioni del passato e uomini simbolo del Barça come Luis Enrique, Pichi Alonso, Carles Puyol, Sergi e Unzué. Hanno votato anche gli ex presidenti Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu. (ANSA).