Baresi: "Con Berlusconi rapporto molto bello. Ritirare la maglia numero 6 fu qualcosa di mai visto prima"

In merito al suo rapporto con Silvio Berlusconi e con i suoi ex allenatori al Milan, Franco Baresi, ex capitano rossonero, ha dichiarato al Corriere della Sera: "Se Berlusconi mi sorprendeva spesso? Direi quasi sempre. Abbiamo avuto un rapporto molto bello: era attento all’atleta, ma anche alla persona. E ritirare la maglia numero 6 fu qualcosa di mai visto prima. La politica? Qualche volta mi chiedeva se mi sarebbe piaciuto candidarmi a Milano. Poi ha capito che il mio carattere non era adatto.

Se ho mai litigato con Liedholm, Sacchi o Capello? Come avrei potuto? Non ho mai avuto problemi con nessuno, forse perché poi li ho fatti vincere… (ride). Il leader è sempre un uomo semplice: deve avere coraggio, essere ambizioso ma leale e coerente nei comportamenti, per mettere a proprio agio tutti".