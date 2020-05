Baresi: "Il Milan è una seconda famiglia. Sacchi? Ci cambiò la vita"

Franco Baresi, ex capitano del Milan che oggi compie 60 anni, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

Sulla sua carriera al Milan: “Il Milan è una vita e una passione ed è stata una seconda famiglia. Ne ho vissute tante, prima da giocatore e poi da dirigente. Ho vinto quello che c’era da vincere e poi vorrei salutare tanta gente. È stata una grande avventura piena di soddisfazioni”

Su Costacurta: “Non è semplice giocare nel Milan. Io ero più grande di lui, ma assieme abbiamo vissuto tantissimi anni”.

Su Filippo Galli: “Filippo Galli è stato importantissimo, e con lui ho vissuto anche momenti meno belli. Eravamo in 4, ma giocavamo anche in 5. Abbiamo vissuto anni meno belli, però poi ci siamo rifatti. Filippo è uno dei compagni che ricorderò sempre”

Sulla finale di Atene: “Eravamo dispiaciuti di non fare la finale di Atene. Quella stagione avevamo fatto una grande annata”

Sul passato: “Se guardo indietro ci sono stati diversi momenti che hanno cambiato la mia carriera: a 22 quando mi diedero la fascia di capitano, poi l’arrivo di Berlusconi. Credo che sia stato un presidente ambizioso, importante e fondamentale nella nostra carriera. Lo scudetto dell’88 ha dato via ad un ciclo vincente e spettacolare. Poi ho guidato una squadra nominata tra le migliori al mondo”

Sull’arrivo di Sacchi: “Ci cambiò la vita. Con lui ci siamo allenati diversamente e ha portato una filosofia differente. Questo è stato il segreto di tutto. Abbiamo avuto nel mister una guida importante”.

Baresi sulla mano rotta nel derby: “Ricordo quell’episodio in cui in uno scontro mi ruppe il braccio. Sentivo dolore, ma non pensavo fosse rotta. Feci di tutto per non saltare la finale di Coppa Intercontinentale.” “

Sull'essere capitano: “Vivere negli spogliatoi in quegli anni non era difficile. L’importante era il come ci si allena: se il capitano si allena in un determinato modo, gli altri lo prendono d’ispirazione”