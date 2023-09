Baresi nel pre-partita: "Tonali? Dispiace. Giusto accoglierlo con gli applausi"

L'ex bandiera del Milan Franco Baresi, oggi dirigente rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky' nel pre-partita della sfida di Champions League contro il Newcastle: "San Siro è un nostro alleato, è casa nostra e deve diventare una fortezza. C'è tanta amarezza per il derby, ma quella di stasera è un'altra partita, torniamo in Champions e stasera è doppiamente importante tornare alla vittoria".

Che effetto le fa vedere Tonali con la maglia del Newcastle?

"Dispiace. E' passato poco tempo, ma il calcio è questo. Lo vedremo dall'altra parte ma ha lasciato un bellissimo ricordo in tutti noi, è stato giusto accoglierlo con gli applausi".

Ibrahimovic vuole diventare un tuo collega?

"Non so cosa farà da grande. E' stato a Milanello ma il suo futuro nessuno lo conosce, solo lui può decidere cosa fare. Vedremo".

Chi deve trasmettere in campo il blasone del Milan?

"Veniamo da due annate positive. Ci sono giocatori di personalità ed esperienza, non si può più parlare di squadra giovane. Maignan, ad esempio, è molto ascoltato e rispettato, Giroud è un giocatore di esperienza. Ma in generale il gruppo c'è, è unito, ci sono persone valide e ora dobbiamo ricompattarci. La botta del derby è stata grande, ma stasera possiamo riscattarci e affrontare il Newcastle come fosse una finale. Il Milan è una squadra viva e partecipe".