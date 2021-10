Baresi su Tonali: "Ha fatto di tutto per restare al Milan"

Nel corso dell'intervista concessa a SportWeek, Franco Baresi ha speso parole d'elogio per Sandro Tonali, uno dei migliori nel Milan in questa prima parte di stagione: "Calabria e Tonali hanno il cuore rossonero. Sandro è nato nel mio stesso giorno e mese. Nella sua prima stagione ha fatto fatica, adesso raccoglie soddisfazioni che merita anche perché, è vero, ha fatto di tutto per restare".