Baresi sul Milan: "La proprietà lavorerà per rinforzare la squadra. Non dobbiamo essere prevenuti"

MilanNews.it

Franco Baresi, grande ex bandiera rossonera, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così degli obiettivi di RedBird: "Essere competitivi in Italia e in Europa? Sì, l’obiettivo è quello. La proprietà lavorerà per rinforzare la squadra, in quanto è consapevole dell’importanza di gestire un club come il Milan, per rimanere protagonisti e competitivi. Non dobbiamo essere prevenuti, bisogna pensare che la proprietà ha fatto un investimento importante con la consapevolezza del valore di questa società.

Il Milan è un grande club, ha una grande storia e, come ha detto il nostro ad, le ambizioni non cambiano. Dobbiamo impegnarci al massimo per continuare il percorso positivo di questi ultimi anni".