Bartesaghi: "Contento per i primi minuti nel derby, ma soprattutto per il passaggio del turno"

Davide Bartesaghi, entrato in campo nel finale del derby di Coppa Italia, ha pubblicato questo post su Instagram per festeggiare la qualificazione in finale: "Contento per i primi minuti nel derby ma soprattutto per il passaggio del turno".