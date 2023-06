Bartoletti: "Ma Cardinale crede di aver fatto un grande affare licenziando sgarbatamente Maldini e Massara?!"

MilanNews.it

Marino Bartoletti, giornalista, si è così espresso su Instagram sulla rivoluzione in casa Milan: "Ma davvero il "Patron" del Milan Gerry Cardinale (che sa di calcio e soprattutto di storia e "sensibilità" calcistiche come io so di arredamento degli igloo) pensa di aver compiuto un grande affare licenziando sgarbatamente Paolo Maldini (e Ricky Massara)? Davvero crede di aver fatto il bene del Milan e dei milanisti (oltre che il suo di imprenditore)? Ha idea del pasticcio nel quale si è cacciato? Ci sono giocatori che sono venuti a Milano solo avendo Paolo come garanzia di serietà (giocatori che hanno vinto con lui e per lui)! Leao - e non è il solo - avrebbe già voglia di stracciare il contratto appena firmato! Non sto neanche a dire che cos'è stato e che cos'è ancora Maldini per questo club (bastererebbe il cognome, se già non ci fosse la pietra scolpita della storia): soprattutto ci sono fatti che dal 2018 testimoniano la fortuna del club di averlo recuperato e di essersi affidato al sua talento, alla sua esperienza, alla sua intelligenza e al suo carisma. Una suggestione mi intriga (mentre cerco di rimuovere che si sia trattato di un gesto di ottusa gelosia): che cosa non dico farebbe, ma direbbe el "Paron" al "Patron" se si trovasse a passare anche solo mezz'ora dalle parti di Milano e se lo ritrovasse davanti? A me purtroppo non vengono in mente frasi eleganti. Mi aiutate voi?".