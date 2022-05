Barzagli: "Ibra fondamentale anche con sguardi e parole"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di DAZN, Andrea Barzagli, ex difensore, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "Ibra non ha giocato tanto, ma è stato fondamentale anche con gli sguardi e le parole. I giovani hanno imparato tanto da lui. Deciderà lui ora cosa fare, certo che chiudere con una vittoria è il massimo. Ma uno come lui farebbe fatica a smettere anche tra dieci anni. Vedremo cosa deciderà di fare, secondo me è stato grandioso a fare un certo lavoro nel Milan e giustamente si è preso anche dei meriti".