Bassetti: "Se sei vaccinato niente più tampone per giocare: era ora! Speriamo che sia così anche da noi"

L'infettivologo Matteo Bassetti si è così espresso su Instagram commentando la decisione dell'Esecutivo Uefa di non sottoporre più i calciatori completamente vaccinati a tamponi o altri test per partecipare alle competizioni della stessa Uefa. "La Uefa ha deciso: se sei vaccinato non devi più farti il tampone per giocare una partita di calcio! Era ora! Lo dico da 6 mesi. Speriamo che anche da noi e in altri settori si eviti di fare il tampone a chi non serve".