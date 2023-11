Basta Jorginho: chi calcerebbe un rigore per l'Italia a Leverkusen?

Non sarà Jorginho a calciare eventualmente un rigore questa sera alla BayArena di Leverkusen. Contrordine. Dopo aver detto a caldo, subito dopo il 5-2 alla Nord Macedonia, di voler continuare a dare fiducia dal dischetto al centrocampista dell'Arsenal, ieri il ct ha dichiarato di aver cambiato idea: "Abbiamo altri calciatori che possono tirare i rigori, sarebbe sbagliato andare a forzare un'altra volta Jorginho sul dischetto. Sarebbe un metterlo in difficoltà chiedergli di battere un rigore ora".

Con Ciro Immobile a casa e Domenico Berardi che stasera si accomoderà in tribuna, Spalletti si ritrova con una squadra che non ha troppa dimestichezza coi tiri dal dischetto. L'unico che quest'anno ha calciato un rigore in Serie A è Matteo Politano, in occasione della gara vinta dal Napoli a Lecce. Politano è rigorista che Spalletti conosce bene visto che nella scorsa stagione, nel suo Napoli, calciò tre rigori andando sempre a segno.

Gli altri calciatori in rosa non hanno mai calciato un rigore in questa stagione. L'ultimo penalty eseguito da Federico Chiesa durante un match risale ai tempi della Fiorentina, mentre Gianluca Scamacca che in carriera ha segnato sei rigori non tira dagli undici metri da quando vestiva la maglia del Sassuolo. Ieri s'è detto pronto Barella, che però gli ultimi rigori li ha calciati a Cagliari.

La carriera del rigorista Dimarco s'è fermata al settore giovanile, gli altri - da Frattesi a Di Lorenzo, passando per Mancini - non si sono mai presentati dal dischetto. Un solo rigore calciato da Acerbi, nella stagione 2016/17 quando era al Sassuolo.