Basta un gol di Dia dopo 54 secondi alla Lazio per battere l’Empoli

vedi letture

Vittoria della Lazio al Castellani contro l'Empoli nel lunch match della trentacinquesima giornata di Serie A. A decidere la partita è stato un gol di Dia in avvio di partita, con due espulsioni, una per parte, che hanno caratterizzato la partita.

Lazio subito in vantaggio con Dia.

Neanche il tempo di prendere confidenza con la partita che i biancocelesti sono subito passati in vantaggio, dopo appena 54 secondi. Palla dentro dalla destra di Hysaj per Boulaye Dia che ha stoppato di petto e ha battuto Vasquez con il piatto destro portando avanti i suoi dopo meno di un minuto. Partita subito in salita per i padroni di casa dunque, ma con il passare del tempo le cose non sono certo migliorate.

Rosso a Colombo.

Con la Lazio che ha comunque legittimato il vantaggio, senza però trovare il raddoppio, la seconda svolta della partita è arrivata al trentanovesimo, quando è stato espulso Lorenzo Colombo per doppia ammonizione. Decisione forse un po' troppo frettolosa ma secondo cartellino giallo che poteva comunque starci per imprudenza nell'intervento dell'attaccante ai danni di Gigot.

La ripresa.

Nel secondo tempo la Lazio non è riuscita a chiudere la partita, andandoci vicina soprattutto con un destro dal limite di Pedro, uscito di pochissimo. Il VAR ha invece ricacciato in gola l'urlo del Castellani per il pareggio trovato da Viti ma poi annullato per fuorigioco dello stesso difensore centrale azzurro. Toscani che non sono poi riusciti a sfruttare l'espulsione di Hysaj. 0-1 dunque il finale.