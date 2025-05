Serie A, la classifica aggiornata: l'Atalanta rafforza il terzo posto, Monza in B

vedi letture

Terminata la partita dell'U-Power Stadium, con il sonoro ko per 4-0 contro l'Atalanta arriva il primo verdetto definitivo di questa Serie A: il Monza retrocede in Serie B, adesso la certezza è anche aritmetica. La squadra di Nesta è la prima a cadere dalla massima divisione italiana, risultato di un cammino modesto con 15 punti raccolti in 35 partite. Per evitare di fare il record negativo assoluto in un campionato a 20 squadre con tre punti i brianzoli devono fare almeno altri 2 punti, così eguaglierebbero quanto fatto dalla Salernitana nel passato campionato. Allungo dell'Atalanta che, invece, sa di Champions in tasca.

La classifica aggiornata di Serie A

1. Napoli 77 punti (35 partite giocate)

2. Inter 74 (35)

3. Atalanta 68 (35)

4. Lazio 63 (35)

5. Juventus 62 (34)

6. Bologna 61 (34)

7. Roma 60 (34)

8. Fiorentina 59 (34)

9. Milan 54 (34)

10. Como 45 (35)

11. Torino 44 (35)

12. Udinese 44 (35)

13. Genoa 39 (34)

14. Cagliari 33 (35)

15. Hellas Verona 32 (35)

16. Parma 32 (35)

17. Lecce 27 (35)

18. Venezia 26 (35)

19. Empoli 25 (35)

20. Monza 15 (35)