Batshuayi nel mirino del Milan: può arrivare in prestito a gennaio

Michy Batshuayi è nel mirino del Milan e qualcosa potrebbe muoversi già a gennaio. Non sarà semplice, soprattutto perché il giocatore è in prestito al Valencia e perché percepisce 8 milioni di euro a stagione, ma il rapporto con Marcelino, tecnico degli spagnoli, non va certo a gonfie vele e il giocatore potrebbe far ritorno al Chelsea, che lo potrebbe poi girare ai rossoneri. Con lui potrebbe arrivare anche Cesc Fabregas, entrambi in prestito, mentre per la difesa l'allarme sembra essere rientrato e il Milan potrebbe restare così almeno fino a giugno. A riportarlo è Sportmediaset.it.