Sergio Battistini, intervenuto a Radio Sportiva, si è espresso sul momento in casa rossonera: "Da quando è arrivato Ibrahimovic la squadra ha cambiato marcia. Lo svedese ha dato il suo apporto sotto il profilo caratteriale, in più sono emersi giocatori come Rebic. Uno cosa deve fare di più per guadagnarsi il posto da titolare?".