Bayern Monaco, De Ligt snobba Allegri: "Con Nagelsmann i giovani possono crescere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matthijs de Ligt è passato ufficialmente dalla Juventus al Bayern Monaco dopo 3 stagioni in cui ha cambiato 3 allenatori. Nel club bianconero infatti, il difensore olandese è stato allenato da Maurizio Sarri, Andrea Pirlo e Massimiliano Allegri, non crescendo a livello di prestazioni come tutti si aspettavano quando arrivò dall’Ajax. De Ligt, in un’intervista esclusiva alla Bild, ha detto: “A inizio estate avevo discusso del mio futuro con Louis Van Gaal e non ha avuto altro che belle parole per il Bayern. Ne ha elogiato la filosofia e mi ha detto che se fossi andato lì, me ne sarei innamorato. Julian Nagelsmann ha dimostrato che i giovani con lui possono crescere. Io mi vedo ancora come tale e voglio migliorare”.