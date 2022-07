Bayern Monaco, è scontro con Lewandowski: il giocatore arriva tardi agli allenamenti

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Bayern Monaco continua a tenere banco il caso riguardante Robert Lewandowski. L'attaccante polacco non ha fatto mistero di voler lasciare i bavaresi con un anno d'anticipo, dando vita a un vero e proprio braccio di ferro col club tedesco che vuole far valere l'accordo in essere che scadrà il 30 giugno 2023. Tornato in Baviera per la preparazione pre-campionato, Lewandowski anche oggi, così come ieri si è ripresentato in ritardo all’allenamento. Una protesta silenziosa scrive la Bild. Intanto il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha ribadito che il club sta facendo tutto il possibile per acquistare il centravanti.