Bayern Monaco, il peggior inizio in Bundesliga degli ultimi 20 anni: Tuchel inisidia Nagelsmann

“Julian Nagelsmann ora ha un problema. E quel problema si chiama Thomas Tuchel”, scrive il quotidiano Bild. Il Bayern Monaco è reduce da tre pareggi ed una sconfitta nelle ultime quattro giornate ed attualmente si trova al quinto posto in classifica in Bundesliga con 12 punti conquistati in 7 partite giocate. Per il Bayern Monaco è il peggior inizio degli ultimi 20 anni. La stampa tedesca scrive che il club bavarese starebbe pensando all'ormai ex tecnico del Chelsea in caso di esonero di Nagelsmann.