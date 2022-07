Bayern Monaco, Kahn: "Le finanze del Barcellona? Solo loro sanno come stanno le cose"

MilanNews.it

Oliver Kahn, amministratore delegato del Bayern Monaco, ha risposto alle domande circa il trasferimento di Robert Lewandowski al Barcellona e dell'enorme debito accumulato del club catalano che paradossalmente continua a distinguersi per le spese poco oculate: “Trovo un po' difficile valutare a distanza la situazione finanziaria di un club come il Barcellona. Sapranno cosa stanno facendo, sono gli unici che conoscono davvero la situazione. Per questo bisogna essere cauti quando si affronta l'argomento”. Ricordiamo che negli scorsi giorni molte figure legate al Bayern hanno contestato il modus operandi del Barcellona, ultimo in ordine cronologico il tecnico Julian Nagelsmann.