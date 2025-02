Bazzani approva il mercato del Milan: "Sono ottimi giocatori i nuovi acquisti, che danno alla squadra soluzioni importanti"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore e commentatore tv Fabio Bazzani ha parlato di Milan e della sfida di Coppa Italia contro la Roma che aspetta questa sera la formazione di Sergio Conceiçao.

Stasera Milan-Roma di Coppa Italia. Che Milan si aspetta?

"Sono acquisti che sono ottimi giocatori, danno al Milan delle soluzioni importanti a livello individuale. Ora vanno messi in un contesto di squadra e non è detto che riesca subito. Ma è un discorso che vale per tutti. Il Milan è un punto interrogativo per l'inserimento di questi acquisti. Ora ha preso un centravanti ma dobbiamo vedere in un contesto dove non c'è grande equilibrio. Ha giocatori forti Conceicao ma non sarà un lavoro semplice mettere tutto insieme".