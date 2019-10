Bazzani: "Ibra al Milan? E' un fenomeno ma da solo fai fatica"

Intervenuto a TMW Radio, Fabio Bazzani ha detto la sua in merito all'eventuale suggestione di un ritorno di Ibrahimovic al Milan: "Si è scelto di puntare sui giovani, prenderlo andrebbe in controtendenza co progetto. E' chiaro che Ibra è un fenomeno, ma se sei solo fai fatica, porta con sé una dote troppo importante rispetto agli altri: rischierebbe di sentirsi smarrito. L'idea rossonera è far crescere dei talenti puntando a obiettivi importanti, non è facile".