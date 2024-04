Behrami: "Al Milan Icardi sarebbe facilmente il capocannoniere in Serie A. Batte anche Lautaro? Certo"

vedi letture

Con le voci sempre più insistenti sulla volontà di Olivier Giroud di provare un'esperienza negli Stati Uniti nella prossima stagione il Milan sta lavorando già da ora per portare in estate a Milanello un numero 9 di primo livello. A DAZN Valon Behrami, tra il gioco e l'opinione ponderata, parla di un profilo che gli piacerebbe vedere nella parte rossonera di Milano: Mauro Icardi. Queste le sue dichiarazioni.

“Penso che se avesse la possibilità di tornare a Milano la coglierebbe. Col Milan fa il capocannoniere in Serie A facile. Batte Lautaro? Certo. È uno che vive di queste cose qua, non ha paura, è uno di quei giocatori a cui piace osare. Lo hanno criticato e stra criticato, non gli interessa. Ha sempre fatto vedere che ha freddezza, la responsabilità non gli pesa mai. Per me è straordinario, anche per quello che può creare come ambiente…”.