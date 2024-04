Behrami: "Ogni tanto Leao recita, si impersonifica in un personaggio che non è lui"

Con il gol e l'assist messi a segno contro la Fiorentina Rafa Leao sale a, in tutte le competizioni, 11 reti e 11 passaggi vincenti in stagione. Il numero 10 del Milan sta vivendo un 2024 da vero protagonista, facendo spesso e volentieri la differenza. Ma non è ancora riuscito a convincere tutti, come dimostrano le parole di Valon Behrami a DAZN.

Leao ha fatto finalmente il salto di qualità? “Secondo me è un po’ presto. I numeri possono cambiare, soprattutto in queste partite qua dove giochi un po’ un calcio all’Europea dove ti vengono a prendere alti. La Fiorentina ha scelto questa strategia che un po’ facilita il lavoro di Leao, però non è dai numeri e dalle prestazioni che si vede il cambiamento, ma dall’atteggiamento. Lui non ti da ancora la sensazione di avere una sua strada, a volte ho la sensazione che reciti un ruolo dove si vuole divertire. Ma è un giocatore che deve andare sempre al 100%, non è uno di quei giocatori di grandissima qualità che anche al 60 o 70% basta. È uno di quelli che deve andare al 100%, ogni tanto si impersonifica in un personaggio che non è lui”.