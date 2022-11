Belgio, clima rovente. Martinez ammette: "Ci sono tensioni in squadra, è naturale"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Parole dure quelle di Roberto Martinez, ct del Belgio, sulla situazione all'interno del gruppo dopo il ko contro il Marocco nella seconda partita del Mondiale. In un'intervista a RTBF, l'allenatore ha ammesso il clima rovente in squadra: "Sì, ci sono tensioni. È naturale, i giocatori sono evoluti insieme per molto tempo, è come in una famiglia. Se non c'è tensione o disaccordo, è perché non hai emozioni. È la prima volta che ci troviamo in una situazione del genere. Non abbiamo mai perso con 2 gol di scarto in un Mondiale".