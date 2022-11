Belgio, la lista dei convocati per il Mondiale: c'è De Ketelaere, out Origi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Roberto Martinez, ct del Belgio, ha appena reso noto la lista dei convocati per i prossimi Mondiali in Qatar: nell'elenco è presente anche il rossonero Charles De Ketelaere, mentre non ci sono Divock Origi e Alexis Saelemaekers (quest'ultimo è stato inserito tra le riserve che resteranno in stand-by fino all'inizio del torneo). Ecco la lista completa pubblicata su Twitter dalla pagina ufficiale della nazionale belga: