Belgio U21, la carica del capitano Vranckx: "Avanti alla prossima partita"

Sconfitta per il Belgio Under 21 nell'ultimo match amichevole giocato contro i pari età dell'Olanda. Alla sfida ha preso parte anche il rossonero Aster Vranckx, titolare per settanta minuti e capitano. Il centrocampista rossonero ha pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale alcune foto della gara persa ieri, aggiungendo in didascalia: "Abbiamo imparato da squadra oggi. Avanti alla prossima".