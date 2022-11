Belgio, ultima amichevole prima del Mondiale contro l'Egitto: CDK parte dalla panchina

MilanNews.it

Alle 16 ore italiane, il Belgio di Charles De Ketelaere scenderà in campo per l'ultima amichevole prima dell'inizio dei Mondiali in Qatar. Al Jaber Al-Ahmad International Stadium in Kuwait, la nazionale belga affronterà l'Egitto. Nelle formazione titolare scelta dal ct Martinez non è presente il trequartista rossonero che partirà quindi dalla panchina.