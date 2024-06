Bella notizia da casa Gabbia: il difensore rossonero si sposerà

Per chi non è impegnato nei Campionati Europei in corso in questi giorni in Germania e per chi non disputerà la Copa America che comincerà fra 5 giorni negli Stati Uniti è il momento delle vacanze e di ricaricare le pile dopo una lunga stagione. Tra i giocatori rossoneri a riposo c'è anche Matteo Gabbia che ha vissuto una stagione molto particolare: i primi mesi li ha giocati in prestito in Spagna con la maglia del Villarreal, prima di rientrare alla base per via dei tanti infortuni che avevano colpito il reparto difensivo di Pioli. Il suo rientro in rossonero è stato eccellente e Gabbia è risultato uno dei migliori dell'anno.

Ma il bel 2024 di Gabbia non finisce qui, almeno fuori dal campo. Dopo una vacanza a New York con la sua fidanzata Federica Ruggieri, nel pomeriggio di mercoledì i due hanno annunciato il loro matrimonio. Il difensore rossonero ha infatti sfruttato queste vacanze per fare la proposta alla sua fidanzata. Il post social condiviso da entrambi: