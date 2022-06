Belotti sempre più lontano dal Torino. Il Gallo sogna sempre il Milan

Fonte: tuttomercatoweb.com

L'edizione odierna di Tuttosport non lascia speranze ad un prosieguo del rapporto tra Andrea Belotti ed il Torino. Le parole del ds Vagnati qualche giorno fa sono state chiare: il Gallo sta guardando altrove e così farà il club granata. Anche se Belotti ancora non ha ancora trovato la squadra giusta. Si è parlato del Monza ma lui stesso, dalla spiaggia di Mondello, ha smentito.

Quindi aspetta e spera: al momento ci sono interessamenti di Fiorentina e Monaco. Ma lui sogna il Milan, la squadra per cui fa il tifo. Che sia già in parola con Maldini e che si aspetti il primo luglio per l’annuncio? Non è da escludere niente. La speranza della gente è l’ultima a spegnersi ma a questo punto è chiaro che il giocatore resterà in granata solo se non sarà riuscito a trovare una squadra di suo gradimento.