Belotti-Torino, storia al capolinea. Il Gallo sogna il Milan

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta questa mattina Tuttosport sia in prima pagina sia con un lungo articolo di approfondimento, il capitano del Torino Andrea Belotti avrebbe deciso di non rinnovare il proprio contratto con la squadra granata dopo settimane di trattative e voci. Il Gallo avrebbe già avvisato e salutato i suoi compagni. Sulla destinazione futura c'è ancora un alone di mistero e molta incertezza, possono essere fatte solo alcune ipotesi. La possibilità Monza è stata smentita dallo stesso calciatore, sullo sfondo rimangono Fiorentina e un possibile ritorno all'Atalanta, oltre che il Napoli. Ci sarebbe anche un interessamento dal West Ham in Premier. Belotti però sogna il Milan, è la squadra che ha sempre tifato da quando è piccolo: ovviamente un eventuale approdo in rossonero non dipenderà solo da lui ma anche da quelle che sono le intenzioni della dirigenza Campione d'Italia.