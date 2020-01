Benfica, Florentino non convocato in campionato da dicembre per scelta tecnica

Florentino del Benfica, accostato al Milan in questi giorni, ha disputato 13 gare in questa stagione, sette delle quali in campionato. Il centrocampista classe '99 è partito titolare nelle prime gare della stagione, riprendendosi al posto anche dopo alcuni problemi accusati al menisco. Tuttavia, da dicembre a questa parte, il giovane calciatore non è stato più convocato da Bruno Lage in campionato: una situazione che evidentemente potrebbe favorirne l'uscita. Florentino non ha problemi fisici, considerando i novanta minuti disputati in Allianz Cup contro il Vitória Setúbal lo scorso 21 dicembre.