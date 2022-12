Benfica, rifiutata un'offerta del Liverpool per Enzo Fernandez: servono 120 milioni

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Benfica continua ad alzare il muro per Enzo Fernandez. Il giovane argentino, fresco di vittoria al Mondiale, andrà via dal Portogallo soltanto in caso di pagamento della clausola che si attesta a 120 milioni di euro. Proprio per questo motivo, i lusitani avrebbero rifiutato un'offerta pari a 100 milioni di euro presentata dal Liverpool. In passato l'argentino è stato accostato anche al Milan. A riferirlo è TycSports.