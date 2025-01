Benitez sulla Supercoppa Italiana: "C'è la crema del calcio italiano, manca solo il Napoli"

A tracciare un bilancio complessivo di questo 2024 di calcio ci ha pensato un'ex conoscenza del calcio italiano e della Serie A, Rafael Benitez, che tra le colonne de La Gazzetta dello Sport ha anche detto la sua sulla Supercoppa Italiana che si giocherà nei prossimi giorni a Riyadh, Araba Saudita:

"C’è la crema del calcio italiano, manca solo il Napoli. Inter-Atalanta è una semifinale di lusso: giocano le squadre che, insieme agli azzurri, stanno dando uno strappo alla Serie A. Non si arriva lassù per caso, con 41 e 40 punti. Saranno loro a giocarsi lo scudetto, anche se è ancora presto per fare previsioni definitive. Sulla carta, leggendo gli organici, i campioni d’Italia hanno qualcosa in più, ma questa sfida promette grande spettacolo".

Sulla sfida tutta a tinte nerazzurre, poi, dice: "Quella che uscirà vincente da Inter-Atalanta avrà qualche chance in più di prendersi la Supercoppa. Lo suggerisce l’andamento di questi mesi".