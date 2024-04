Benitez vota Lopetegui: "Posso garantire: è un ottimo allenatore"

Julen Lopetegui è uno dei nomi più chiacchierati degli ultimi giorni. L'interessamento del Milan per il tecnico basco, come erede di Stefano Pioli sulla panchina rossonera, era diventato praticamente un accordo tra le parti che, però, è stato per il momento frenato dalla rivolta dei tifosi del Diavolo che chiedono un profilo di maggiore livello. I sostenitori del Milan hanno fatto partire hashtag e petizione online per opporsi a questa scelta della società che, per adesso, è stata messa in stand-by. A parlare bene di Lopetegui ci ha pensato Rafa Benitez in un'intervista rilasciata questa mattina alla Gazzetta dello Sport.

Le parole di Rafa Benitez su Julen Lopetegui: "Non conosco così a fondo le dinamiche del club e i criteri che stanno guidando alla scelta, ma posso garantire per Julen Lopetegui: è un ottimo allenatore". Poi Benitez ha anche ammesso: "Non sarà facile ereditare la panchina di Stefano Pioli perché ha portato un titolo. Subentrare a chi ha vinto è ancora più impegnativo".