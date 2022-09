Bennacer a Sky: "Mi sento da Milan, con Tonali stiamo facendo bene ma possiamo fare anche meglio"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ismael Bennacer è stato intervistato da Sky Sport al termine di Milan-Inter 3-2. Queste le dichiarazioni del centrocampista algerino, autore di una prova importante in mezzo al campo:

Stai crescendo? “Magari sul campo sì, sto imparando sempre. Ora è vero che ho preso un po’ più di esperienza. Conosco meglio la squadra, lo staff, i tifosi… Mi sento davvero da Milan. Mi sento meglio ma sto imparando sempre”.

Avete giocato meglio dell’Inter: “Penso che il nostro spirito abbia cambiato tante cose, è la nostra forza. Abbiamo tanti giocatori incredibili, ci sentiamo più forti”.

Quanto vi manca Kessie? Come ti trovi con Tonali? “Un giocatore come Franck certo che manca, ma così è il calcio. Quando qualcuno va bisogna fare di tutto per farlo dimenticare. Stiamo facendo bene insieme a Sandro ma possiamo fare ancora meglio”.

Siete pronti per la Champions League? “Certo che saremo pronti. La Champions è un altro livello, altre squadre. Dobbiamo fare di tutto per essere al massimo martedì”.