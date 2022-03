Bennacer a Sky: "Tre punti importanti, l'1-0 è sufficiente per vincere"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ismael Bennacer, centrocampista rossonero, si è così espresso a SkySport nel post Cagliari-Milan: "Non lo so, non ho visto cosa è successo a Maignan. Ma la cosa più importante erano oggi i tre punti. Siamo tutti decisivi, oggi lo sono stato io. Sono molto contento di aver aiutato la squadra. Sono molto contento per me e per la squadra".

Quarta vittoria consecutiva per 1-0 del Milan.

"È vero che non facciamo tanti goal, ma vinciamo. Sono sempre tre punti e per noi è uguale anche se vinci 2-3-4 a 0: 1-0 è sufficiente".

Fino al 10 aprile almeno il Milan sarà primo in classifica...

"La cosa più importante è la fine, non possiamo dire niente. Testa bassa e lavrare per fare il meglio possibile":