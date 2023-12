Bennacer con forza: "Certo che crediamo nello Scudetto!"

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha rilasciato una intervista esclusiva ai microfoni di Claudio Raimondi di SportMediaset.

Sei un leader silenzioso del Milan: vuoi provare a dare tutto per portare in alto il Milan?

"Certo che crediamo nello Scudetto. L'emozione mi è passata, ora si lavora. C'è una strada molto lunga, dobbiamo puntare partita dopo partita".

Bennacer è tornato

Il centrocampista algerino è tornato in campo lo scorso 2 dicembre in occasione di Milan-Frosinone, subentrando nel finale di gara, dopo il grave infortunio al ginocchio subito nel maggio scorso durante l'EuroDerby di andata contro l'Inter. Anche domani, in occasione del match contro l'Atalanta, l'algerino risulta tra i convocati e inizierà la sfida dalla panchina, pronto, eventualmente, ad entrare a gara in corso.