Bennacer, contro il Verona il primo giallo stagionale: un altro pianeta rispetto allo scorso anno

Ismael Bennacer contro il Verona ha ricevuto il primo giallo stagionale, tra campionato ed Europa League. Lo scorso anno, in trentuno gare di campionato, l'algerino era stato ammonito per ben quattordici volte. Un netto cambio di passo che denota i miglioramenti dell'ex Empoli, non solo a livello tecnico ma anche per quanto riguarda l'irruenza sul terreno di gioco.