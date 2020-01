Ismael Bennacer, intervistato da Milan TV, ha confessato di non aver ancora pensato ad un'eventuale esultanza in caso di primo gol in rossonero, concentrato prima di tutto a tirare in porta: “Devo pensare a tirare, prima, poi si vedrà. Non ho ancora pensato, ma penso che andrò sotto la Curva Sud ad urlare con i tifosi".