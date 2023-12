Bergamo crocevia del Milan di Pioli: dal 5-0 alla qualificazione in Champions

Vigilia di Atalanta-Milan, con i rossoneri che dovrebbero ritrovare diverse novità rispetto alle ultime uscite ufficiali. Torna Olivier Giroud dopo la squalifica, di due turni, rimediata contro il Lecce lo scorso 11 novembre: proprio in quella partita, finora, 'ultimo gol siglato dall'attaccante francese con la maglia del Milan. Un dato decisamente interessante vede Giroud ancora a secco contro l'Atalanta: infatti l'ex Arsenal e Chelsea non ha ancora segnato contro i nerazzurri da quando veste la maglia del Milan. Buone notizie anche per Rafa Leao, con il portoghese che sta decisamente meglio e che dovrebbe essere convocato da Pioli, partendo però domani pomeriggio a Bergamo dalla panchina. Contro il Frosinone abbiamo assistito anche al rientro dopo 6 mesi da parte di Ismael Bennacer, fondamentale per le rotazioni dei rossoneri a centrocampo. L'Atalanta è invece reduce da una sonora sconfitta per 3-0 in casa del Torino, con Gasperini pronto a mettere in luce l'ex Milan, Charles De Ketelaere.

Per il Milan di Pioli, Bergamo dal dicembre 2019, non è più uno stadio come gli altri e rappresenta infatti un punto cruciale del cammino dei rossoneri. Il primo incontro tra Pioli rossonero e la dea è stata proprio la disfatta nel 2019 per 5-0: da quella partita in poi, mai più una sconfitta per i rossoneri. Nel 2020-2021 indimenticabili i due rigori di Kessiè che permisero al Milan di qualificarsi in Champions League, era il maggio 2021. Anche nella stagione successiva, 2021\2022 i rossoneri vinsero al Gewiss Stadium 3-2 grazie anche all'unico gol di Leao in terra bergamasca. Nella passata stagione il risultato fu di 1-1 grazie al gol di Ismael Bennacer, al rientro dall'infortunio nella scorsa partita contro il Frosinone.