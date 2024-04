Bergomi: "Il Milan ha fatto anche più investimenti dell’Inter e Pioli il suo lo ha fatto…"

Tanta delusione in casa Milan per la sconfitta di ieri sera nel derby che ha consegnato l'aritmetica certezza agli eterni rivali in nerazzurro dell'Inter, oltre alla possibilità di appuntarsi sul petto la seconda stella, essendo il ventesimo campionato vinto dalla Beneamata nella sua storia.

Per analizzare i problemi del mondo rossonero ha parlato l'ex difensore Beppe Bergomi, una vita all'Inter e oggi opinionista di Sky Sport, che dagli studi della pay tv si è così espresso: "Il Milan perde giocatori che ha fatto fatica a sostituire: Calhanoglu, Kessie, Tonali… Hanno preso tanti buoni giocatori come Loftus-Cheek, Pulisic, Chukwueze ma non li hanno mai rimpiazzati. Hanno fatto anche più investimenti dell’Inter e Pioli il suo lo ha fatto…".