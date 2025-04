Bergomi: "Il Milan, per come è strutturato, può mettere in difficoltà i giocatori dell’Inter"

Dopo l'ennesima sconfitta in campionato in uno scontro diretto tutto quello che resta della stagione del Milan passa dal derby di Coppa Italia di mercoledì sera a San Siro, dove si ripartirà dall'uno a uno dell'andata. La domanda che sorge spontanea è: questo Milan può mettere in difficoltà l'Inter? Beppe Bergomi, in diretta su Sky Sport, risponde così.

IL MILAN PUÒ METTERE IN DIFFICOLTÀ L'INTER? RISPONDE BERGOMI

"Sì, l’ha messa in difficoltà tutto l’anno. Nel derby trovano attenzione e concentrazione, le partite importanti le hanno fatte abbastanza bene da quel punto di vista. Il Milan, per come è strutturato, può mettere in difficoltà i giocatori dell’Inter avendo giocatori da uno contro uno, da profondità. I giocatori dell’Inter hanno le letture, ma puoi metterli in difficoltà con la profondità".