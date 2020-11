Giuseppe Bergomi, intervenuto a Sky Sport, ha detto la sua sull'episodio del rigore concesso al Lille nel primo tempo: "Non l'avrei dato ma Romagnoli concede un'ingenuità, non devi mettere l'arbitro di essere in condizione di fischiarlo". Il penalty realizzato dai francesi ha poi aperto alla netta sconfitta subita dal Milan, fino a quel momento piuttosto in partita.