Bergomi: "Quante volte Conceiçao ha dovuto fare sostituzioni nel primo tempo o all'intervallo?"

Nel corso del Club, in onda come ogni domenica sera su Sky Sport 24, si è parlato chiaramente anche della situazione del Milan, alla luce del pareggio interno di sabato contro la Fiorentina che ha di fatto tagliato fuori i rossoneri dalla corsa per la Champions League e che ha complicato tantissimo la strada anche per un posto europeo in generale. Al tavolo degli opinionisti è intervenuto anche l'ex calciatore Giuseppe Bergomi che ha parlato della squadra rossonera.

Le parole di Beppe Bergomi sulla situazione difensiva del Milan: "Quante volte Conceicao ha dovuto cambiare la squadra facendo sostituzioni già nel primo tempo o all’intervallo? Poi le ha quasi sempre rimediate, recuperate le partite: con il Parma, ieri, a Napoli ci è andato vicino. Ma è proprio all’inizio, con questa linea che rimane molto alta, che soffrono la palla scoperta e che vanno in sofferenza con i cambi di gioco. Invece nelle partite importanti, stanno belli attenti e applicati, come nel derby. L’applicazione te la dà la continuità, devi averla su tutte le partite".