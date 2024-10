Bergomi su Leao: "Perchè siamo arrivati a questo? Perché non ci fa vedere determinate cose?"

La domenica di Serie A ha visto le risposte di Napoli e Inter che hanno battuto di misura Empoli e Roma, riportandosi rispettivamente al primo e al secondo posto della classifica superando Milan e Juventus che nella giornata di sabato avevano altrettanto superato di misura Udinese e Lazio. Di tutto questo e non solo ne ha parlato al Club di Sky Sport l'ex calciatore ora opinionista Beppe Bergomi.

Le parole di Beppe Bergomi su Rafael Leao: "Due anni fa questo ragazzo fa 13 gol e non so quanti assist: nella mia testa ho detto, questo ragazzo cresce e invece è andato sotto. Perché siamo arrivati a questo? Perchè non ci fa vedere determinate cose? La fiducia e la motivazione se la deve creare da solo ma perchè non riesce a fare più quel tipo di prestazioni?"